Nocciole, nessun prezzo ufficiale alla fiera di Castagnole delle Lanze

Nulla di fatto dalla riunione della commissione per fissare il prezzo della nocciola che si attendeva come da tradizione durante la 163a Fiera della Nocciola di Castagnole delle Lanze.

Non è stata fissata una quotazione, nonostante la lunga trattativa, ma un prezzo di riferimento, non indicativo come sintesi precisa, di 8 euro di punto resa che non è ufficiale, con la quotazione che sarà lasciata al mercato.

“Castagnole ha sempre dato un’indicazione di prezzo che è più una tradizione che non un borsino – ha sottolineato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, intervenuto alla fiera della Nocciola – perché i prezzi li fa il mercato e il mercato è libero. Quest’anno questa indicazione non è stata così definita però è stata l’occasione per il mondo dell’agricoltura di segnalare i loro problemi al mondo dell’industria. Noi come Regione cercheremo di fare la nostra parte, aiutando a trovare un punto di equilibrio, non dimenticando questo aspetto: la qualità di paga!”