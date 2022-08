Tenants è la prima edizione di UVA artist-in-residence, un programma di residenza artistica che dal 4 al 31 Luglio 2022 ha ragionato sulla morfologia geografico-sociale costruita sulla privatizzazione del territorio, e sui rapporti di vicinato nella provincia piemontese di Nizza Monferrato.

Recinzioni, steccati, campi coltivati costituiscono a prima vista l’apparato geografico e sociale del luogo, assieme a una carenza di punti in cui la natura è selvatica, ‘abbandonata’ o occupabile anche solo per un breve attraversamento. Tutto sembra spazio per il lavoro e per una produzione ordinata e quieta, che suggerisce ai turisti un sogno di villeggiatura campestre. Dalle lenti del binocolo che Ciuchino usa per controllare la vallata, è emerso però come questo grande apparato razionalizzante produca in realtà una serie di deviazioni che spingono sotterranee verso la pubblicizzazione dello spazio privato.

Nizza Monferrato ci appare, così, come un grande condominio orizzontale ricco di conflitti generativi e collaborazioni spontanee tra coinquilini imprevisti: trafugamenti di fiori nei cimiteri, ex voto lasciati a santi-agricoltori, musiche che percorrono col vento gli spazi tra una cascina e un’altra, gruppi di caprioli e ranocchi che invadono le strade collinari appena cala il sole.

di 12 Galleria fotografica Prima edizione di UVA artist-in-residence a Nizza Monferrato









Il progetto dell’ artista Bea Roggero Fossati, a cura del collettivo Scania Trasporti (Alessia Baranello e Arianna Tremolanti), coinvolge 11 tenants, selezionate a seguito di una open call, invitate a progettare interventi site-specific, processuali e diffusi sul territorio per il periodo di un mese.

Questa ricerca sul campo, in coautoraggio con le tante inquiline e affittuarie impreviste del Monferrato, confluirà in Malduve: un festival pubblico e collaborativo della durata di quattro giorni (30 Settembre-2 Ottobre 2022) nel cortile dell’ex Oratorio Don Bosco (via Oratorio 28; 14049, Nizza Monferrato). Qui, assieme ai lavori verranno condivisi stand di cibo, bevande e giochi (bocce, calcio balilla, pingpong); in più, si alterneranno ogni sera le proposte di gruppi performativi.

Le artiste Federico Arani (Roma, 1995), Giovanni Blandino (Torino, 1998), Sofia Bordin (Roma, 1998), Roberto Casti (Iglesias, 1992), Ginevra Collini (Roma, 1996), Hardchitepture (2019), Gabriele Longega (Venezia, 1986), Giulia Longoni (Milano, 1999), Stefano Melissa (Milano, 1999), Margherita Mezzetti (Siena, 1990) e Niccolò Moronato (Padova, 1985) si sono servite di inganni, collaborazioni, feste, teatrini e camion per fare incursione nella regolarità del paesaggio del Monferrato.

Hanno collaborato allo sviluppo del programma didattico con talk, incontri e laboratori Lorenzo Bernini, Stefano De Matteis, Alessandro Manfrin, Isabella Pinto, Andrea Staid, Elvira Vannini e Luca Vitone.

Hanno collaborato allo sviluppo quotidiano del progetto: Nicola de Cecchi; Stefano Camera; la Tenuta Foresto; Hugo Andrade dell’Eugenio; le vicine di cascina Sandra e Federica; i cani Tess e Ciuchino; Dario Nobile.

Contatti: uvaresidency@gmail.com