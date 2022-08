La serata “Una vita in immagini”, undici esperienze di viaggio di Sergio Ardissone giovedì 25 agosto alla Trinità, è stata introduttiva alla sontuosa mostra “Testimoni: un mondo che scompare” inauguratasi venerdì 26 agosto a Palazzo Crova a Nizza Monferrato.

L’Auditorium Trinità era gremito di spettatori di ogni tipo: alcuni ragazzini (anche del Consiglio Comunale Ragazzi), adolescenti, volontari del servizio civile, della Biblioteca e dello IAT, membri dell’Amministrazione e dell’Erca (che ha ospitato l’evento), appassionati di viaggi o di fotografia, semplici innamorati del mondo.

Sergio Ardissone, fotografo e giornalista astigiano con un curriculum prestigioso, ha selezionato tra migliaia di scatti, 300 momenti particolarmente significativi e li ha offerti per la prima volta alla Città di Nizza Monferrato.

Il racconto, che spaziava dall’Everest al Madagascar, dall’India al Canada, dal deserto ai ghiacci polari, ha coinvolto il pubblico in un rapporto affettivo di partecipazione alle popolazioni più lontane e sconosciute, aprendo interrogativi sul futuro del mondo e sul destino di alcune tribù e minoranze.

L’evento è stato reso possibile dalla collaborazione tra la Città di Nizza Monferrato (Assessorato alla Cultura), l’Associazione Culturale Davide Lajolo (che ospita parte della mostra) e l’Accademia di Cultura Nicese l’Erca, sempre pronta ad accogliere e valorizzare proposte di alto valore.

Anche l’inaugurazione della mostra nelle sale nobili di Palazzo Crova, in un percorso che inizia dalla Galleria d’Art 900 e si snoda nelle sale del Palazzo del Gusto, è stata apprezzata da un folto pubblico attento e curioso.

L’esposizione è gratuita e aperta i sabati e le domeniche dalle 15 alle 18 fino al 19 ottobre; nei giorni feriali può essere visitata con l’accompagnamento e la guida del personale della Biblioteca e dello IAT. Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Enoteca Regionale, dov’è in vendita il catalogo della mostra.