Movimento 5 Stelle, i nomi astigiani alle parlamentarie del 16 agosto

Mentre ieri vi abbiamo dato conto della situazione politica all’interno del terzo polo, un’altra forza correrà da sola alle prossime politiche, il Movimento 5 Stelle.

Capeggiato dal suo leader Giuseppe Conte, il movimento scalda i motori in vista delle parlamentarie, in calendario il prossimo 16 agosto I tempi sono ristretti, ma le consultazioni primarie si faranno per rilanciare quello che è uno dei pilastri dei pentastellati, la democrazia diretta. I nomi dei big sono noti a livello nazionale: l’ex Presidente del Consiglio dovrebbe correre in diverse circoscrizioni, mentre sono stati esclusi alcuni ritorni plausibili solo poche settimane fa, come Alessandro Dibattista e Rocco Casalino. Fuori, per il vincolo dei due mandati, altri esponenti eccellenti, come il presidente della Cameta Roberto Fico o Paola Taverna.

A livello locale, sono diversi gli esponenti che correranno alle parlamentarie di martedì prossimo, Il consigliere comunale Massimo Cerruti parteciperà per concorrere nel collegio della Camera. “Ho avuto conferma dal Movimento” afferma. Sempre nel collegio Piemonte 2 correrà Salvatore Saia, altro militante di lungo corso del Movimento. Per il Senato correrà invece Marco Allegretti, mentre un altro esponente di spicco dei 5Stelle astigiani, l’ex consigliere comunale Giorgio Spata, si è candidato alla Camera ma non ha ricevuto ancora la mail di conferma che certifica la partecipazione.