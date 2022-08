Monfrà Jazz Fest in Valcerrina a Piancerreto, Mombello e Verrua Savoia

Non si ferma nemmeno ad agosto il Monfrà Jazz Fest che toccherà a cavallo di ferragosto la Valcerrina.

Domenica 14 agosto per la prima volta il Monfrà Jazz Fest arriva a Piancerreto di Cerrina in partnership con la rassegna ‘Jazz a Piancerreto’. Un concerto concepito come un omaggio al

cinema e un omaggio ad Armand Gatti, di cui sarà possibile visitare la Casa Museo, dalle 16.30 alle 18.30. Seguirà alle 18 il concerto di Mara Panico (voce) e Alberto Gandin (chitarra e voce), dedicato agli innumerevoli influssi jazz nel mondo del cinema. Infine alle 19.30 merenda sinoira a cura della proloco di Piancerreto. Il concerto è gratuito fino a esaurimento posti ed è possibile prenotarsi sul sito del Fest. Per la merenda sinoira la prenotazione è da effettuarsi alla Pro Loco Piancerreto: prolocodipiancerreto@gmail.com; lucacornaglia@libero.it; cell. 3460873570. Il Costo è di 15 Euro.

La sera ci si sposta a Mombello Monferrato, presso ‘La Cantinetta Resort’ dove è di scena il duo formato da Laura Tartuferi e Gege Picollo. A partire dalle ore 20 ci sarà la possibilità di visite guidate al resort accompagnate da degustazioni e alle 21 il concerto che vede in Laura Tartuferi (voce) un’interprete grintosa e dotata di grande verve comunicativa e in Gege Picollo (chitarra) un musicista di grande sensibilità Il concerto è gratuito fino ad esaurimento posti ed è possibile prenotarsi sul sito del Fest. Le degustazioni sono a pagamento a cura della Cantinetta Resort.

Il trittico agostano dei concerti cartolina si conclude lunedì 15 agosto in un luogo davveroparticolare: la rocca di Verrua Savoia. Uno sconfinamento nella Città Metropolitana di Torino. L’evento, nell’ambito di “Jazz in Fortezza” sarà anche un ricordo di Gigi Di Gregorio, sassofonista scomparso nel 2017. Il programma comincia alle ore 18:30 con possibilità di vista guidata della fortezza di Verrua Savoia; alle ore 19:00 l’immancabile merenda sinoira e alle 20.30 il concerto con Frank Taschini, sax tenore; Massimo Minardi, chitarra; Giorgio Allara, contrabbasso e Marco Puxeddu, batteria.

Il repertorio sarà caratterizzato proprio dall’esecuzione di alcune composizioni di Di Gregorio, vista la presenza del noto saxofonista monegasco Frank Taschini legato da una profonda amicizia con l’artista scomparso

Il concerto è realizzato in collaborazione con l’associazione Fondazione Eugenio Piazza-Verrua Celeberrima Onlus e l’Associazione La Rocca. Biglietto € 7 intero, € 5 ridotto (soci Le Muse e

under 25), gratuito under 12. Info e prenotazioni concerto sul sito del festival. Consumazione a pagamento.

Per il programma completo e per acquistare i biglietti è attivo il sito www.monjazzfest.it