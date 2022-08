Moncalvo, Orsolina28 ospita otto concerti di “Rondò in Monferrato”

Rondò in Monferrato, rassegna di concerti solistici e d’ensemble di musica classica contemporanea, torna a Orsolina28 per il secondo anno consecutivo.

Da sabato 27 agosto a sabato 10 settembre saranno otto i concerti ospitati all’interno di The Eye, tra cui il concerto inaugurale e uno dei due concerti di chiusura. Le porte di Orsolina28 si aprono a un cartellone concertistico con musiche che spaziano da Stravinskij a Debussy, Britten, Berio, fino a Piazzolla e a compositori contemporanei.

Rondò in Monferrato è un vero e proprio festival di musica del nostro tempo a cui si accostano musica classica del passato, letture e visite guidate di beni artistici dei luoghi in cui si svolge. Dal 27 agosto all’11 settembre propone tredici appuntamenti a Moncalvo, nella chiesa parrocchiale di Grazzano Badoglio, nell’Anfiteatro delle vigne di Coazzolo e nelle tenute vinicole La Tenaglia a Serralunga di Crea e Santa Caterina a Grazzano Badoglio.

Orsolina28 ospiterà otto degli undici concerti che compongono il cartellone di Rondò in Monferrato all’interno di The Eye, l’avveniristica struttura disegnata da Orsolina28 in collaborazione con il coreografo Ohad Naharin e destinata alla pratica e allo studio della danza. Rondò in Monferrato è anche uno spazio dedicato all’alta formazione di giovani compositori e direttori, selezionati da due tra i più importanti corsi di IDEA – International Divertimento Ensemble Academy: il Corso di Direzione d’Orchestra per il repertorio per Ensemble dal primo Novecento ad oggi e l’International Workshop for Young Composers. I due corsi porteranno in residenza ad Orsolina28 32 allievi – tra compositori, direttori e interpreti – oltre ai docenti, i tutor, i musicisti del Divertimento Ensemble e lo staff, creando un’atmosfera da campus universitario; un centro di formazione estivo per la musica d’oggi di grande impatto a livello

internazionale.

ORSOLINA28 ART FOUNDATION

Centro internazionale per la danza, residenza artistica per coreografi professionisti, sede di workshop e masterclass aperti a studenti di danza e danzatori professionisti, teatro all’aperto per un cartellone estivo di spettacoli, il tutto circondato da ventimila metri quadri di terra coltivata secondo i principi dell’agricoltura biologica e gestito minimizzando al massimo l’impatto ambientale.

Simony Monteiro, brasiliana di origine, ma newyorkese di nascita, dove ha studiato presso la prestigiosa SAB – School of American Ballet e l’Alvin Ailey Dance Theatre, fonda Orsolina28 Art Foundation nel 2016, trasformando un angolo tra i piùsuggestivi del Monferrato – Patrimonio dell’UmanitàUnesco – in un centro internazionale per la danza tra i più rispettati a livello internazionale, con il duplice obiettivo di offrire ai professionisti uno spazio per formarsi e creare. E a tutti l’opportunitàdi sperimentare le sensazioni del corpo in movimento, in totale condivisione tra uomini e natura. A Orsolina28 si balla, si sperimenta, si mangia, si dorme e si vive insieme. Gli studenti, i coreografi, le compagnie e gli ospiti hanno modo di sperimentare una condivisione autentica, riconnettersi con la natura e rigenerare il corpo e lo spirito. L’affiatamento e l’energia che si creano permeano il luogo, diventando elementi essenziali quanto la formazione proposta e gli spazi.

PROGRAMMA

SABATO 27 AGOSTO – h. 20:30

CONCERTO INAUGURALE

Faccini Piano Duo

Elia Faccini pianoforte

Betsabea Faccini pianoforte

Luciano Berio (1925-2003)

Canzonetta and Touch (1991)

Igor Stravinskij (1882-1971)

Trois mouvements de L’oiseau de feu

Danse infernale, Berceuse et Finale

George Crumb (1929)

Celestial Mechanics (1979)

Claude Debussy (1862-1918)

La mer (1905)

Giovedì 1 settembre, ore 21.00

Musiche di Schönberg, Schubert, Kurtág, Liszt

Giorgio Lazzari pianoforte

Venerdì 2 settembre, ore 18.30

Musiche di Bono, Piazza, Mura, Magnússon, Yue, Rivera Pico Lorenzo Gorli violino

Daniele Valabrega viola

Martina Rudic violoncello

Maurizio Longoni clarinetto

Maria Grazia Bellocchio pianoforte

Martina Russo percussioni

Sabato 3 settembre, ore 18.30

Musiche di Bahack, Benetti, Castellón, Danzeisen, Frenklakh, Machiavelli

Divertimento Ensemble – Sandro Gorli direttore

Sabato 3 settembre, ore 21.00

Musiche di Perdigón de Paz, Karagkezidis, Olivares, Riccardi, Beis, Korman

Divertimento Ensemble – Sandro Gorli direttore

Domenica 4 settembre, ore 18.30

Musiche di Cage, Stravinskij, Britten, Dadone, Colombo Taccani, Molitor

Danilo Pastore controtenore

Paolo Leonardi baritono

Yuko Ito pianoforte

Venerdì 9 settembre, ore 18.30

Musiche di Manca, Nieder, Schumann

Maria Grazia Bellocchio pianoforte

Sabato 10 settembre, ore 21.00

Musiche di Donatoni, Iannotta, Gervasoni, Maxwell Davies

Divertimento Ensemble – Direttori selezionati dal Corso

