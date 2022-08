Moncalvo, iscrizioni aperte per l’Università delle Tre Età

Nel mese di ottobre inizieranno in provincia di Asti i primi corsi dell’Università delle Tre Età.

Le iscrizioni si apriranno ufficialmente online dal 5 settembre e proseguiranno alcune settimane. A Moncalvo sarà anche possibile iscriversi in presenza, presso i locali del Municipio di piazza Buronzo 2, tutti i giovedì e i sabato dall’8 settembre al 24 settembre. L’orario di ricevimento è previsto dalle 10.30 alle 12.30 ed è richiesto l’appuntamento, ottenibile contattando la Responsabile UTEA di Moncalvo, Anna Patelli, al 3500327245.

Anna Patelli

I corsi che caratterizzeranno l’anno accademico di Moncalvo saranno quelli ormai rodati e consolidati da molti anni, ovvero Informatica, Lingua Inglese, Ginnastica dolce e Nordic walking, con prezzi che si aggireranno tra i 40 e i 50 euro a seconda del corso scelto.

Le attività si svolgeranno all’Istituto Comprensivo “Rita Levi Montalcini”di Moncalvo, in Orsolina 28 e, per quanto riguarda il Nordicwalking, sulle stesse colline del Monferrato. Significativa novità relativa a questo anno accademico è rappresentata dall’insediamento di una nuova responsabile dei corsi. Anna Patelli, docente in pensione, è infatti subentrata ad Elena Gibello alla guida dell’UTEA aleramica. Patelli lavora al programma 2022/2023 già da diversi mesi dopo aver accolto con entusiasmo il suo nuovo ruolo e dichiara che: “l’UTEA, secondo me, è un’organizzazione

davvero bella, coinvolgente e importante e chi mi ha preceduto ha avuto il grande merito di impostarla in questo modo molto funzionale. Il mio obiettivo è quello di proseguire seguendo le linee del lavoro già svolto, mantenendo quanto fatto e, perché no, costruendo anche del nuovo nei prossimi anni.”

Auguri per il nuovo lavoro e ringraziamenti a Elena Gibello per il prezioso lavoro compiuto negli anni scorsi sono stati espressi dal vicesindaco di Moncalvo con delega alla Cultura.

Di seguito i CORSI proposti e i relativi programmi

Cod. K1002 INFORMATICA

Docenti Domenico Bocchetti- Alberto Turini

Sede Ist. Comprensivo “Rita Levi Montalcini”

Giorno giovedì

Orario dalle ore 20.00 alle ore 21.30

Date 2023: 09/02 – 16/02 – 23/02 – 02/03 – 09/03 – 16/03 – 23/03

30/03 – 06/04 – 13/04 – 20/04

Programma Argomenti: PC & SMARTPHONE

• Come condividere PC & Smartphone. Uso consapevole

• Foglio di World:dalla base alla personalizzazione

• Foglio di Excel:non solo contabilità

• Uso di Power Point: presentazioni e altro

• Privacy:regole e applicazioni

• Sicurezza Informatica:gli errori da non fare

• Social Network. Uso consapevole

• Software: gli essenziali

• Varie ed eventuali

Si richiede, gentilmente, ai corsisti di utilizzare PC con almeno Windows 10

e Office 2016 (in avanti)

Contributo corso € 60

Minimo iscritti: 10 Massimo iscritti: 14

Cod. K1003 INGLESE 1° LIVELLO A1

Docente Giulia Gianotti

Sede Istituto comprensivo “Rita Levi Montalcini”

Orario dalle ore 20.30 alle ore 22.00

Giorno lunedì

Date 2022: 17/10 – 24/10 – 07/11 – 14/11 – 21/11 – 28/11 – 05/12

12/12 – 19/12

2023: 09/01 – 16/01 – 23/01 – 30/01- 06/02 – 13/02 – 27/02

06/03 -13/03 – 20/03 – 27/03 – 03/04 – 17/04

Programma

Il corso prevede l’insegnamento delle basi grammaticali della lingua inglese attraverso l’uso di un testo con esercizi sia scritti sia orali e attraverso l’ascolto di brevi dialoghi e testi in lingua inglese. Primo approccio con la lingua parlata e studio di vocaboli e verbi relativo alla vita quotidiana, al tempo libero, alle esperienze di viaggio.

Fra le caratteristiche principali:

Uso del verbo essere nella forma affermativa, negativa ed interrogativa

Alfabeto

Numeri

Uso del presente semplice nella forma affermativa, negativa ed interrogativa

Pronomi personali

Aggettivi possessivi, dimostrativi

Studio di vocali e verbi

Uso del Present Continuous

Introduzione alla forma passata del verbo essere

Contributo corso € 90

Minimo iscritti: 15 Massimo iscritti: 20

Cod. K1004 INGLESE 2° LIVELLO – AvanzatoA2/B1

Docente Giulia Gianotti

Sede Istituto comprensivo “Rita Levi Montalcini”

Orario dalle ore 19.00 alle ore 20.30

Giorno lunedì

Date 2022: 17/10 – 24/10 – 07/11 – 14/11 – 21/11 – 28/11 – 05/12

12/12 – 19/12

2023: 09/01 – 16/01 – 23/01 – 30/01- 06/02 – 13/02 – 27/02

06/03 -13/03 – 20/03 – 27/03 – 03/04 – 17/04

Programma

Il corso si propone di potenziare le conoscenze già acquisite dai partecipanti. Durante il loro percorso di apprendimento della lingua. L’obbiettivo è fornire ai partecipanti le competenze necessarie per capire e farsi capire nei principali contesti di interazione in lingua inglese, con particolare riferimento all’ambito turistico: viaggi all’estero e interazione con turisti stranieri. Si partirà da un ripasso dei contenuti trattati nel precedente livello, per poi ampliare il lessico e le conoscenze grammaticali attraverso la lettura, l’ascolto e la traduzione di testi o dialoghi che permetteranno di contestualizzarli.

Principali argomenti grammaticali trattati:

Il passato dei verbi:simple paste present perfect a confronto

Avverbi di tempo for e since

I numeri ordinali e la data

I partitivi some-any

Il futuro dei verbi:futuro con will e futuro con to be going to a confronto.

Contributo corso € 90

Minimo iscritti: 15 Massimo iscritti: 20

Cod. KF1001 GINNASTICA DOLCE – 1

Docente Erica Rampone

Sede Orsolina 28

Orario dalle ore 10.00 alle ore 11.30

Giorno lunedì

Date 2022: 07/11 – 14/11 – 21/11 – 28/11 – 05/12 – 12/12 – 19/12

2023: 09/01 – 16/01 – 23/01 – 30/01

Programma

La ginnastica dolce è una tipologia di allenamento a corpo libero che, attraverso movimenti lenti e progressivi, permette di migliorare e mantenere uno stato di benessere psico-fisico. Eseguendo movimenti semplici e controllati, la persona viene guidata in un percorso di consapevolezza del proprio corpo.

Lo scopo sarà quello di migliorare la percezione del corpo nello spazio, stimolando l’equilibrio e la coordinazione.

Coinvolgendo tutta la muscolatura ci si concentrerà in particolare sulla mobilità articolare e sull’allungamento, cercando al tempo stesso di ottimizzare il tono e l’elasticità muscolare. Il lavoro a carico naturale permette di raggiungere questi obiettivi senza stressare le articolazioni, proprio per questo è una metodica adatta a tutti senza distinzione di età e sesso.

Indispensabile al momento dell’iscrizione presentare certificato medico con validità per anno accademico 2022/23 come da Delibera Consiglio Direttivo Utea

Contributo corso € 50

Minimo iscritti: 10 Massimo iscritti: 20

Cod. KF1001 BIS GINNASTICA DOLCE – 2

Docente Erica Rampone

Sede Orsolina 28

Orario dalle ore 10.00 alle ore 11.30

Giorno mercoledì

Date 2023: 08/02 – 15/02 – 22/02 – 01/03 – 08/03 – 15/03 – 22/03

29/03 – 05/04 – 12/04 – 19/04

Programma

La ginnastica dolce è una tipologia di allenamento a corpo libero che, attraverso movimenti lenti e progressivi, permette di migliorare e mantenere uno stato di benessere psico-fisico. Eseguendo movimenti semplici e controllati, la persona viene guidata in un percorso di consapevolezza del proprio corpo. Lo scopo sarà quello di migliorare la percezione del corpo nello spazio, stimolando l’equilibrio e la coordinazione.

Coinvolgendo tutta la muscolatura ci si concentrerà in particolare sulla mobilità articolare e sull’allungamento, cercando al tempo stesso di ottimizzare il tono e l’elasticità muscolare. Il lavoro a carico naturale permette di raggiungere questi obiettivi senza stressare le articolazioni, proprio per questo è una metodica adatta a tutti senza distinzione di età e sesso.

Indispensabile al momento dell’iscrizione presentare certificato medico con validità per anno accademico 2022/23 come da Delibera Consiglio Direttivo Utea

Contributo corso € 50

Minimo iscritti: 12 Massimo iscritti: 20

NORDIC WALKING ASTI

PROGETTO UTEA ANNO 2022-2023

Docente : Sabrina BESSO

Sede: Moncalvo

Orario 17.45/ 19.45

Giorno : Giovedì

Presentazione

Il Nordic Walking ( camminata nordica importata dalla Finlandia) è un esercizio fisico praticato durante il cammino che coinvolge gli arti superiori attraverso una spinta sul terreno realizzata con l’ausilio funzionale di una coppia di bastoncini.

Attività sportiva (riconosciuta dal CONI) alla portata di tutti, adatta a tutte le età; da svolgere all’aria aperta in qualsiasi condizione di tempo e tutto l’anno. Con l’esecuzione corretta della tecnica Nordic Walking si possono ottenere molteplici benefici tra i quali;

– Miglioramento della postura e dell’ equilibrio

– Potenziamento della forza e del tono muscolare

– Miglioramento delle abilità motorie e della percezione del proprio corpo nello spazio

– Incremento della mobilità e flessione articolare

– Miglioramento della funzione cardiaca e respiratoria

– Benessere psico-fisico

Programma

Il programma si articolerà in una prima fase in cui verranno fornite le nozioni di base per l’ apprendimento corretto della tecnica ed in un seconda fase che prevede lezioni itineranti su percorsi di difficoltà e distanze variabili ( bassa, media e medio/alta ) tra i 5/10 km

Minimo iscritti 10 Massimo iscritti 20 Ritrovo

02/3/2023 Corso base Parcheggio piscine/Asl

09/3/2023 Moncalvo/fraz.Gessi Parcheggio piscine/Asl

16/3/2023 Moncalvo/Cioccaro Parcheggio piscine /Asl

23/3/2023 Calliano/ Big Banch Calliano

30/3/2023 Moncalvo/Penango Parcheggio piscine/ Asl

06/4/2023 Odalengo Piccolo Parcheggio piscine /Asl

13/4/2023 Castelletto Merli Borgo San Giuseppe

20/4/2023 Calliano/Grana Calliano

27/4/2023 Patro/Castellino Frazione Patro

03/5/2023 Grazano Badoglio/Madonna dei Monti Grazzano Badoglio

10/5/2023 Santuario di Crea Borgo San Giuseppe

I percorsi delle camminate possono subire delle variazioni. Per la durata del corso i bastoncini vengono forniti dall’ Associazione

Contributo Corso Euro 35

Minimo iscritti: 10 – Massimo iscritti: 20

Cod. KF1005 NORDIC WALKING – A

Docente Dino Fantato

Sede Moncalvo

Orario dalle ore 09.30 alle ore 11.30

Giorno lunedì

Presentazione

Il NordicWalking( camminata nordica importata dalla Finlandia) è un esercizio fisico praticato durante il cammino che coinvolge gli arti superiori attraverso una spinta sul terreno realizzata con l’ausilio funzionale diuna coppia di bastoncini.

Attività sportiva ( riconosciuta dal CONI ) alla portata di tutti, adatta a tutte le età; da svolgere all’ aria aperta in qualsiasi condizione di tempo e tutto l’anno. Con l’esecuzione corretta della tecnica

NordicWalking si possono ottenere molteplici benefici tra i quali;

– Miglioramento della postura e dell’ equilibrio

– Potenziamento della forza e del tono muscolare

– Miglioramento delle abilità motorie e della percezione del proprio corpo nello spazio

– Incremento della mobilità e flessione articolare

– Miglioramento della funzione cardiaca e respiratoria

– Benessere psico-fisico

Programma

Il programma si articolerà in una prima fase in cui verranno fornite le nozioni di base per l’ apprendimento corretto della tecnica ed in un seconda fase che prevede lezioni itineranti su percorsi di difficoltà e distanze variabili ( bassa, media e medio/alta ) tra i 5/10 km

Ritrovo

06/2/2023 Corso base Parcheggio piscine/asl

13/2/2023 Moncalvo/Penango Parcheggio piscine/asl

20/2/2023 Moncalvo/Cioccaro Parcheggio Cimitero

27/2/2023 Moncalvo/Gessi Parcheggio piscine /asl

06/3/2023 Odalengo Piccolo Parcheggio piscine /asl

13/3/2023 Cioccaro Parcheggio Cioccaro

20/3/2023 Patro/Castellino Fraz. Patro

27/3/2023 Calliano Parcheggio Cimitero di Calliano

03/4/2023 Moncalvo/Penango Parcheggio piscine /asl

17/4/2023 Grazzano Badoglio/Madonna dei Monti Grazzano Badoglio

24/4/2023 San Giuseppe/Santuario di Crea Borgo San Giuseppe

I percorsi delle camminate possono subire delle variazioni

Per la durata del corso i bastoncini vengono forniti dall’ Associazione

Indispensabile al momento dell’iscrizione presentare certificato medico con ECG con

validità per anno accademico 2022/23 come da Delibera Consiglio Direttivo Utea

Contributo Corso € 40

Minimo iscritti: 15 Massimo iscritti: 20