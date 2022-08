MoleCola day per l’ultimo appuntamento di E-State in Rava&Fava

L’ultimo appuntamento di E-State in Rava&Fava, sabato 27 agosto nei due punti vendita astigiani della Cooperativa della Rava e della Fava (via Cavour 83 e piazza Porta Torino 14), sarà dedicato alla “MoleCola” con una giornata speciale per questa cola 100% italiana. La Cooperativa in contemporanea sarà impegnata a Viarigi per la XXXII edizione di Saltinpiazza con un MoleCola point.

Il progetto MoleCola nasce nel 2013 prendendo spunto da un libro di ricette piemontesi del 1854 e andando a creare negli anni una collaborazione con diverse realtà produttive italiane che credono nel progetto: filiera 100% made in Italy. alla collaborazione con Altromercato nasce Molecola bio fair trade dal gusto esotico, frutto della selezione di materie prime biologiche del commercio equo e solidale dalla speziatura fresca e decisa.

Sabato prossimo sarà presentata l’intera linea di MoleCola, esclusivamente in vetro e lattina in quanto la plastica è stata abbandonata da quest’azienda dal 2019. Degustazioni gratuite.

MOLECOLA DAY