Mission e proposte didattiche dell’Aso Sistema Orchestra di Asti

Nonostante il periodo estivo e di vacanza c’è chi non si ferma e pone le basi per le attività future.

E’ quello che sta facendo l’associazione ASO (Asti Sistema Orchestra) che arriva da un periodo molto ricco di iniziative e soddisfazioni: dalla Masterclass orchestrale condotta dal maestro Raffaele Napoli a numerosi concerti.

Da anni l’ASO è un punto di riferimento sul territorio astigiano per la formazione di musicisti fin dalla più tenera età come spiega la sua presidente Antonella Pronesti: “L’Associazione ASO ha contribuito nel corso degli anni allo sviluppo e alla realizzazione di nuove proposte didattiche rivolte ai bambini fin dalla primissima infanzia , a ragazzi e ad adulti. Ha al suo attivo numerose collaborazioni artistiche con musicisti, enti, istituzioni. Si è occupata di promuovere rassegne e concerti di musiche colte puntando l’attenzione su generi di particolare interesse culturale e storico. Ha inoltre organizzato incontri incentrati sulla divulgazione attraverso lezioni concerto e seminari. Per vocazione di nascita ha contribuito a promuovere la musica in ambiti diversi da quelli ordinari organizzando concerti presso strutture ricettive a finalità sociali e riabilitative. E’ attiva nella didattica grazie alla sua lunga esperienza, ed è riuscita a dare una risposta a tutti coloro, grandi e piccoli, che hanno scelto la musica come compagna di viaggio. La nostra filosofia: c’è chi la musica la sceglie per imparare un mestiere, c’è chi la segue per accompagnare le proprie emozioni, c’è invece chi la segue per sostenere il proprio sviluppo individuale”.

Proposte didattiche quindi che tengono conto delle inclinazioni ed esigenze degli aspiranti musicisti e che si costruiscono intorno ad ognuno. “Sappiamo che la musica non è solo saper suonare uno strumento, ma anche saper ascoltare, impegnarsi in attività complesse in cui ragione ed emozione si muovono contemporaneamente. Siamo al corrente che il linguaggio dei suoni è tanto forte e potente perché collegato alla sfera emotiva e che questi per essere accolti hanno bisogno di essere ascoltati e indirizzati da insegnanti e operatori esperti e consapevoli”.

La forza dell’approccio ASO è inoltre nella pratica di insieme. “La possibilità, oltre alla classica lezione di strumento a tu per tu con l’insegnante, di condividere l’esperienza e la pratica musicale in un gruppo di cui tutti sono parte attiva indispensabile. Che si tratti di un laboratorio per bambini, di musica d’insieme, di percezione e produzione musicale, ma anche di una classe di letteratura e di teoria – che da noi si insegnano con una metodologia sperimentale basata sull’interazione – studiare la musica insieme agli altri aumenta in modo esponenziale gli stimoli, i risultati e il divertimento”.

L’associazione ASO si rifà infatti al modello de El Sistema (Il Sistema), modello didattico e musicale, ideato e promosso in Venezuela da Josè Antonio Abreu, che consiste in un sistema di educazione musicale pubblica, diffusa e capillare, con accesso gratuito e libero per bambini e fanciulli di tutti i ceti sociali. E’ basato sull’intensità della proposta e sull’accentuazione della pratica d’insieme. L’intento del Sistema non è volto alla professionalizzazione, ma può essere inteso come propedeutico a percorsi di formazione professionale. Si occupa di musica classica senza frontiere rigide.

Per informazioni su corsi, incontri e metodologia o per fissare un incontro conoscitivo, contattare: 3473916185; ilsistemaasti@gmail.com

[Nella foto: saggio dei giovani allievi ASO]