Michele Gandolfo: le riflessioni sul futuro del Palio (e sul ruolo del Capitano)

Capitano del Palio dal 2016, Michele Gandolfo si appresta quest’anno a tornare sulla pista di piazza Alfieri per chiedere licenza di correre il Palio al Sindaco Maurizio Rasero. Un momento, forse il più solenne del Palio, che manca da due anni. Anche se in quell’istamte la distanza tra le due figure, sindaco e capitano, entrambi uomini di Palio di lungo corso, sarà notevole.

Gandolfo, come sono stati questi due anni senza Palio?

Sono stati anni difficili, ma anche due anni dove il mondo del Palio ha mostrato il meglio di sé, come durante la distribuzione delle mascherine casa per casa durante il primo lockdown. Credo che per me sarà un po’ come una prima volta: c’è bisogno di togliere la polvere che si è accumulata in questi due anni di stop, meccanismi che erano diventati naturali devono essere ripresi e rispolverati. Bisogna riprendere in mano tante cose, ma l’entusiasmo, da parte mia e del mio gruppo, c’è.

Che Palio sarà?

Io credo che potrà essere un bel Palio. C’è entusiasmo in città, l’ho notato già dai riti di maggio: durante la Stima del Palio c’era tantissima gente, così come durante il Palio degli sbandieratori. Il mondo del Palio è vivo, e saprà regalare alla città una bellissima festa.

Secondo te in questi due anni si poteva fare qualcosa di più per prepararsi alla tanto agognata ripresa?

Si può sempre fare di più, però ritengo che determinate discussioni, come quelle concernenti la modifica del regolamento, dovevano essere affrontate in riunioni in presenza. Sono discussioni in cui necessita vedersi di persona, confrontarsi, parlare: attività dove il contatto umano è importante ben diverse da quelle che si possono fare tramite le videoconferenze. La pandemia ha sicuramente rallentato i ritmi, ma siamo riusciti a portare a termine le modifiche del regolamento.

Parliamo di regolamento. Due modifiche che interessano in prima battuta la tua figura. Ti senti esautorato dal tuo ruolo?

Non voglio fare polemiche, ma penso che l’elezione diretta del Capitano fosse una delle ultime cose democratiche rimaste in Italia. I partecipanti alla corsa, insieme agli altri componenti del Consiglio del Palio, sceglievano il proprio arbitro. Il Capitano del Palio è chiamato ad un ruolo cruciale: quello di prendere decisioni, a volte in frazioni di secondo, nelle fasi più concitate della corsa. Per fare al meglio questo lavoro, deve essere libero da condizionamenti. Ha la stessa libertà di azione un Capitano che è espressione di una terna scelta dal sindaco? Perché se si vuole un Capitano del Palio gli si devono dare gli strumenti per svolgere il suo ruolo, altrimenti cerchiamo un influencer o una persona famosa, gli mettiamo un costume e gli facciamo fare il padrino della manifestazione.

Altra modifica riguarda il potere del sindaco nel “terzo grado di giudizio”

A prescindere che la sanzione nei confronti di Bartoletti l’ho sempre condivisa anche da magistrato, questa modifica va ad intaccare il modus operandi del Capitano. Le sanzioni di un Capitano del Palio sono sempre motivate. Sbaglia? Il Consiglio del Palio ne tiene conto e l’anno successivo il Capitano verrà silurato. Questo potere di grazia, invece, secondo me, è molto pericoloso: le decisioni passano sulla testa del Capitano. Mi chiedo: c’era davvero bisogno di togliere una squalifica che stava arrivando alla sua scadenza naturale? Il Palio non poteva andare avanti senza Bartoletti? Ci sono casi di fantini squalificati per periodi lunghissimi, a Siena come a Legnano. Qui invece abbiamo fatto una questione di principio per una cosa totalmente gratuita. Tra l’altro riportando le discussioni a un momento assolutamente poco piacevole per il nostro Palio. Tutti i Palii in Italia cercano di evitare tensioni gratuite sulla questione sicurezza. Si è visto a Siena, dove si è fatto un passo indietro rispetto a luglio sulla decisione di schierare troppi soggetti esordienti che si sono rivelati inadeguati al canapo. Invece ad Asti mi sembra che vogliamo soprassedere a tutto per una questione di principio. Di chi è la responsabilità nel malaugurato caso dovesse succedere qualcosa? Di sicuro non mia.

Dopo queste risposte ti chiedo: perché non hai pensato di dimetterti per segnare la distanza con tutto questo?

Io ho presentato la mia candidatura in autunno, prima che arrivassero le ultime modifiche del regolamento. Ho deciso di continuare per finire un percorso, di revisione del regolamento, iniziato durante il mio mandato. Dopo la votazione, che mi ha visto riconfermato con un numero altissimo di preferenze ho ritenuto che fosse giusto restare per portare avanti quest’ultima battaglia.

Che ruolo avrà il Capitano in un Ente Palio, di prossima istituzione?

Non so rispondere a questa domanda, perché non ho le competenze. Spero che l’Ente Palio sia la possibilità per rilanciare la manifestazione: abbiamo bisogno che la Festa sia vissuta nella città, solo così possiamo assicurare un futuro al Palio. Penso a manifestazioni importanti, come Lucca Comics: in quei giorni tutta la città cambia aspetto e anche le persone più insospettabili si travestono da personaggi dei fumetti. Questo è lo spirito a cui deve tendere l’Ente Palio. Sarà una grande opportunità e un grande bivio: risorgere o affossarsi.

Cosa farà Gandolfo nel futuro?

Vivo il Palio da quando sono nato: difficilmente andrò in vacanza il primo fine settimana di settembre. Per ora penso al 4 settembre: “speriamo che vada tutto bene”. E’ un pensiero ricorrente durante tutto il corteo storico. In questi due anni me ne ero dimenticato.