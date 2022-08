Mercoledì 31 agosto al via il ricco programma del settembre sandiamanese

Mercoledì 31 agosto prederà il via l’ampio programma del settembre sandamianese. Come di consueto sono tantissimi gli appuntamenti in programma, elencati nel dettaglio nella locandina pubblicata sotto. Si inizia con una serata dedicata al Palio, con l’esibizione del gruppo sbandieratori e musici rossoblù. Sabato 1 settembre consegna della Costituzione ai neo – diociotteni del paese, mentre dal 2 al 4 settembre in piazza Libertà si terrà la Festa della Birra. Il primo week end di festeggiamenti si conluderà domenica con i riti del Palio, la Corrincollina e il raduno delle Fiat 500.

Rally del Grappolo

Venerdì 26 e sabato 27 agosto si terrà la seconda edizione del Rally storico del Grappolo. Il parco macchine verrà allestito in piazza Camisola, mentre per questa edizione San Damiano ospiterà solo gli eventi di presentazione e conclusione delal manifestazione, mentre le gare non si svolgeranno sul territorio del Comune ma nei comuni di Celle Enomondo, Revigliasco, Asti , Ferrere, Agliano Terme, Mombercelli e Castelnuovo Calcea. “Il rally del Grappolo è una manifestazione che ha un impatto importante sula promozione turistica e sull’economia sandamianese” ha dichiarato il sindaco Davide Migliasso.

Al via il torneo di Bocce dei Comuni

Lunedì 29 agosto prenderà il via l’edizione 2022 del torneo di bocce dei comuni. Si giocherà per due sere alla settimana con inizio alle ore 21. Alla prima giornata prenderanno parte i comuni di Portacomaro, Poirino, San Damiano, Vezza d’Alba, Roatto, Valfenera, Nizza Monferrato e Tonco.

Agevolazioni per la Tari

Con Decreto del Consiglio Comunale è stato modificato, con decorrenza retroattiva dal primo gennaio il Regolamento TARI nella parte relativa alla riduzione del 100% per situazioni di fragilità socio-economica. La riduzione del 100% verrà applicata sia sulla parte fissa che su quella variabile. Per tutte le infoRmazioni, consultare l’istanza di esenzione a questo link:

