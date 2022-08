Mercato unificato, eletti i rappresentati della commissione. Raffaella Gigliodoro la più votata

Nelle giornate di mercato del 3, 6 e 10 agosto, scorsi, si sono svolte le votazioni per il rinnovo delle cariche all’interno della commissione del mercato unificato di Asti. La votazione era stata sollecita nelle scorse settimane dall’Amministrazione, a fronte dell’insediamento della nuova Giunta comunale.

Ogni operatore titolare di concessione di posto fisso, poteva eleggere un delegato per ogni settore merceologico alimentare ed extralimentare, ed uno per i produttori.

Area mercatale piazza Alfieri

1 Raffaela Gigliodoro detta ‘Grazia’ 179 voti

2 Cristiano Maschio 155 voti

3 Elvio Ferrero 149 voti

4 Salvatore Nicastro 129 voti (supplente).

Area piazza Libertà

1 Raffaela Gigliodoro 176 voti

Area piazza del Palio

1 Maria Maraventano 159 voti (settore ortofrutta e alimentari)

2 Valerio Zanellato 136 voti

3) Salvatore Campisi 106 voti

4) Rachid Alyazioui 61 voti (supplente)

“Nelle scorse settimane si sono svolte le elezioni dei rappresentanti della Commissione per il Mercato Unificato di Asti, così come da richiesta da parte degli uffici comunali- afferma la commissione – le elezioni si sono svolte regolarmente, così come previsto dal Regolamento Comunale in materia di Commercio su Aree Pubbliche, ed hanno riscontrato il consenso della maggioranza degli operatori, che, nonostante il periodo di ferie, si sono messi a disposizione per favorire l’operazione di voto. Siamo ora in attesa della risposta da parte del Comune, confidando in uno spirito di fattiva collaborazione su temi a noi cari e stringenti. Un ringraziamento a tutti coloro che si sono adoperati e a tutti gli ambulanti che si sono dimostrati uniti e propositivi ad interloquire con tutti gli Enti preposti”