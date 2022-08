Settembre, si sa, è un mese difficile per i mercatali astigiani. Con l’apertura del cantiere per l’allestimento delle tribune e della pista del Palio, quest’anno raddoppiato con il villaggio delle Sagre, il mercato ambulante di piazza Alfieri dovrà trasferirsi nella sottostante piazza del Palio.

Nonostante i disagi, però, Raffaella Gigliodoro, da poco riconfermata all’interno della commissione del mercato unificato di Asti, ci spiega che con l’arrivo della nuova Giunta ( e di un nuovo assessore, Mario Bovino) le cose stanno procedendo bene. “Non possiamo lamentarci in questo momento – spiega – l’assessore competente e gli uffici stanno ascoltando le nostre richieste ed abbiamo aperto un dialogo proficuo con loro”.

Sui disagi legati all’allestimento della piazza per la corsa del Palio, Gigliodoro spiega come “in occasione del trasferimento dovuto ai lavori, purtroppo, abbiamo sempre risentito un calo nelle vendite. Sappiamo però per tempo di questa evenienza, così come del fatto che stare nella piazza centrale di Asti comporta il dover convivere durante l’anno con diverse manifestazioni che occupano l’area”.

Tutti gli operatori saranno trasferiti temporaneamente in piazza Campo Palio, per i mercati di mercoledì 31 agosto, sabato 3 – mercoledì 7 e sabato 10 settembre.

I banchi torneranno alla loro originaria postazione per il mercato del 14 settembre. Agli operatori di piazza Libertà, ove possibile e compatibilmente con gli allestimenti delle strutture e dell’area di cantiere, sarà consentita – ad eccezione del mercato di sabato 3 settembre – la permanenza nell’area di loro pertinenza.

“Quello che è importante – afferma- è che sia passata la linea di spostare tutti in piazza Campo del Palio, e non, come voleva qualcuno presente nella vecchia commissione mercatale, individuare spazi nelle vie e nelle piazze adiacenti l’area di piazza Alfieri. Dal momento che esiste una graduatoria che permette, in base all’anzianità di licenza e ad altri fattori, di poter scegliere la propria postazione, i posti più “appetibili” come piazza San Secondo o piazza Statuto (dove esiste un forte passaggio pedonale) sarebbero andate ai primi, mentre i banchi rimasti fuori da questa assegnazione (più della metà di quelli presenti tra piazza Alfieri e piazza Libertà) sarebbero stati posizionati in vie dove il passaggio della gente è scarso. Abbiamo chiesto e ottenuto che i banchi fossero spostati in piazza Campo del Palio, ovviamente con la scelta degli stalli stabilita secondo la graduatoria, ma in maniera regolare per tutti”.

I problemi però, non si fermano alle due settimane del Palio: recentemente gli ambulanti avevano protestato in Municipio contro la tassa unica comunale, chiedendone il frazionamento rispetto ai giorni di effettiva occupazione degli spazi mercatali. “Devo ringraziare il nuovo assessore e i suoi uffici – ripete Gigliodoro –che sta cercando di mettere mano ai disastri lasciati dal suo predecessore: siamo a buon punto per quanto riguarda una soluzione sulla tassa unica comunale, come da noi richiesto, così come per la ridisegnazione degli stalli all’interno della nuova area mercatale di piazza Alfieri, che comportava disagi significativi per tutti noi. In alcune aree interne alla piazza, non passa nessuno, inoltre presenta problematiche di sicurezza negli spazi lasciati tra un banco e l’altro, che non sono sufficienti a far manovra con i furgoni. Siamo fiduciosi di una rimodulazione del mercato già ad inizio autunno, quando torneremo alla nostra collocazione originale finite le manifestazioni che impegnano piazza Alfieri: questo grazie anche al contributo dei miei colleghi che hanno compreso l’importanza di mantenere unito il mercato astigiano”.