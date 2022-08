Massimo Berutti capolista nel plurinominale per la Camera nel collegio Alessandria-Asti-Cuneo per la coalizione di centro”Noi Moderati”

Il senatore uscente Massimo Berutti, candidato con Italia al Centro con Toti, è il primo della lista del collegio proporzionale per la Camera dei Deputati per Alessandria, Asti e Cuneo. Gli atti firmati sono stati consegnati nella serata di ieri; nelle prossime settimane Berutti organizzerà iniziative per informare gli elettori sugli obiettivi di programma e sui progetti svolti e da portare avanti sul territorio.

Berutti si candida con il partito appartenente alla coalizione di centro in appoggio al centro-destra “Noi Moderati”, che raggruppa Italia al centro, Udc, Coraggio Italia e Noi con l’Italia.