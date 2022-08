Martedì 6 settembre Paolo Ferrero alla Casa del Popolo per il lancio della lista Unione Popolare

Martedì 6 settembre, alle ore 18, alla Casa del Popolo di Asti , la lista Unione Popolare, soggetto politico di Luigi De Magistris, organizzerà uno dei primi appuntamenti elettorali di questa campagna per le politiche 2022, che si terranno il 25 settembre prossimo. Ospite sarà infatti Paolo Ferrero, vice presidente di Sinistra Europea.

All’iniziativa per il lancio della campagna politica parteciperanno anche i candidati della lista Unione Popolare, che si è presentata sia per la lista della Camera che per quella del Senato. Entrata libera.