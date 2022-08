Marlene Dietrich nel prossimo appuntamento con il festival teatrale “Basta che siate giovani! Teatro dal nord al sud dell’astigiano”

Prosegue il festival teatrale “Basta che siate giovani! Teatro dal nord al sud dell’astigiano”. Prossimo appuntamento sarà lunedì 15 agosto a Cantarana alle 21,30 (ingresso libero e gratuito) con la prima nazionale di “L’Angelo azzurro e Monsieur Marguerite” di Barbara Audisio, regia di Valentina Veratrini, con Valentina Veratrini e Michele Ruggiero alla chitarra.

Novembre 1971, in un caffè di Parigi entra una donna, Marlene Dietrich, famosa anche per avere dato scandalo con i suoi smoking, i frac, i completi da uomo e viene fermata dall’illustre sconosciuta Marguerite Marchand, che racconta di quando anche lei – trent’anni prima – si fece passare per uomo, non per trasgressione ma per necessità. Uno spettacolo di prosa e canzoni che in modo efficace ed essenziale parla dell’universo femminile attingendo all’inesauribile miniera rappresentata dalla grande artista Marlene Dietrich. Valentina Veratrini, storica amica del festival, grazie al testo di Barbara Audisio, regala al pubblico un’esperienza raffinata frutto di anni di esperienza nel campo del teatro che parla di donne, con le donne, per tutti.

Per informazioni http://concorsoteatrale.gabrieleaccomazzo.it/festival-teatrale-castelnuovo-don-bosco