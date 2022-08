LibrInvalle torna in Valcerrina: a Villadeati la presentazione del libro “La capsula del tempo”

LibrInValle 2022, la rassegna letteraria itinerante dell’Unione dei Comuni della Valcerrina – Area Cultura dopo la ‘trasferta’ a Curtatone (Mantova) in occasione dell’Antichissima Fiera delle Grazie, torna in Valcerrina.

Domenica 28 agosto, alle ore 18,30 al circolo ‘Il cortiletto’ di via San Remigio 1, a Villadeati, verrà presentato, con la collaborazione del Comune di Villadeati, il libro ‘La capsula del tempo’ e la ferrovia Chivasso – Asti, scritto da Gualtiero Marana.

I lavori verranno introdotti dal primo cittadino di Villadeati, Angelo Ferro, poi Massimo Iaretti, consigliere delegato alla Cultura dell’Unione Valcerrina, dialogherà con l’autore.

Gualtiero Marana, nato a Torino, dal 2005 vive tra le colline del Monferrato, in Provincia di Asti, e, in mezzo alla natura, sono nati il suo primo romanzo ‘La Violinista e la Torre’ e ‘La Capsula del tempo e la ferrovia Chivasso-Asti’, quest’ultimo anche occasione di riflessione sul recupero di una linea utile per la mobilità, l’economia ed il turismo dell’intera zona, Valcerrina compresa.

L’incontro ha il patrocinio della Provincia di Alessandria.