Lettera dei genitori alla “Maestra Fede”: “Grati dell’ottimo lavoro che ha svolto per i nostri bimbi”

Genitori della Sezione Blu

Scuola Santa Caterina di Asti

Buongiorno,

Vi scrivo in qualità di rappresentante, ma principalmente parlo a nome di un gruppo di genitori dispiaciuti, amareggiati e pieni di sconforto della sezione Blu della Scuola Materna Santa Caterina di Asti.

Visto i rapporti che si sono creati tra noi genitori e la Nostra Maestra che vanno oltre il semplice rapporto scolastico, siamo venuti a conoscenza che Federica Benedetti non la ritroveremo più al rientro dei nostri bimbi nella nostra sezione. Non Vi tediamo raccontandoVi come è stata accolta questa notizia nel ns gruppo.

Scriviamo nella speranza, desiderio di avere con noi la nostra adorata Maestra il 12/09/2022. Forse sogno impossibile da realizzare in quanto vige un regolamento di graduatorie nell’istruzione e quindi la parte sentimentale, il percorso educativo che si viene a creare, il rapporto umano tra bimbo / maestra passa in secondo piano.

Nella nostra sezione negli ultimi 5 anni non c’è mai stata una continuità, non c’è mai stata una stabilità, sempre ricambi, sempre nuove maestre. Pensando a lunedì 12 settembre, al rientro dei nostri bimbi ad accoglierli non ci sarà “Maestra Fede”, questo ci riempie il cuore di tristezza. Non siamo qui per denigrare o scoraggiare il nuovo ingresso, siamo semplicemente grati dell’ottimo lavoro che ha svolto per i ns bimbi e per questo molto affezionati. Qualche genitore, quest’anno, ha iscritto i propri figli in questa scuola con la specifica “sezione blu” proprio perché sapevamo che lei era li ed iniziare questo nuovo percorso di vita non trovandola sarà un po’ triste.

La nuova scuola che accoglierà Federica Benedetti, ma principalmente i bambini ed i genitori ne saranno veramente entusiasti.

Auguriamo alla “nostra Maestra Federica” uno splendido percorso lavorativo.

I genitori della Sezione Blu di “Santa Caterina”

