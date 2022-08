Lega, Alessandro Rosso eletto segretario della Valle Belbo

Lunedi sera a Canelli si è svolto il congresso della Lega sezione Valle Belbo; è stato eletto Segretario Alessandro Rosso di Canelli che sarà coaidiuvato dai membri del direttivo Giorgio Gallo e Luca Conta.

“Auguri di buon lavoro ad Alessandro e alla sua squadra e un ringraziamento per la disponibilità e per l’impegno che ha sempre dimostrato per la Lega – dichiara il commissario della Lega Andrea Giaccone – la serata è stata anche occasione per pianificare le prossime iniziative della campagna elettorale, e di concerto con il direttivo, abbiamo deciso di chiudere la campagna elettorale per le elezioni politiche a Canelli nella serata del 23 Settembre”.