“Le Dimore Sabaude” fan rivivere le auto storiche

Novantanove anni fa a Torino si organizzò il primo concorso d’eleganza per automobili. Il primo in Italia! La manifestazione riscosse un successo inaspettato e l’anno seguente l’Automobile Club Torino decise di ripetere lo spettacolo automobilistico. Alla presenza del Re, Vittorio Emanuele III, la competizione si svolse nel Parco del Valentino. Vi fu un’interruzione di quattro anni e poi il 1° novembre 1928 si diede il via alla terza edizione. La Seconda Guerra Mondiale ne bloccò il futuro.

Quest’anno, a quasi 100 anni da quel 21 maggio 1923, l’Automobile Club Torino con Il Club Aci Storico, vuole proporre un momento rievocativo dedicato completamente alle vetture Ancetres, alle Veterans e alle Vintages. Sarà una grande parata automobilistica titolata “Le Dimore Sabaude”. Si svolgerà sabato 10 settembre, con partenza dal “salotto buono” di Torino, piazza San Carlo, per presentare queste meravigliose vetture storiche sino alla Palazzina di Caccia di Stupinigi progettata dallo Juvarra.

Qui, dove si tenevano le celebri battute di caccia, nella dimora estiva dei Savoia e della loro Corte, i partecipanti alle Dimore Sabaude, oltre alla visita della residenza, si fermeranno per gustare le specialità culinarie di questa terra nella splendida cornice della “Semicircolare di Levante”, il salone delle feste della Palazzina. Nel pomeriggio le vetture partecipanti rientreranno a Torino, percorrendo i celebri viali alberati che portano verso il centro storico della Città e torneranno in piazza San Carlo.

Faranno mostra di sé per un paio d’ore e poi si porteranno sotto l’Arco de “Le Dimore Sabaude” dove si svolgerà la presentazione delle vetture e la loro premiazione.

Fonte immagine Depositphotos.com