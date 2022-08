Mentre continuano i lavori sul cavalcavia Giolitti, che rimarrà chiuso fino alla fine del mese di novembre, in città sale la preoccupazione per come saranno le condizioni della viabilità cittadina a settembre.

La ripresa delle scuole, e, poco prima, la chiusura di piazza Alfieri per allestire la pista del Palio, saranno un vero e proprio stress test per il traffico cittadino che attenderà gli astigiani dal rientro dalle ferie.

“I lavori erano in programma da tempo ed erano essenziali per quanto riguarda la sicurezza del cavalcavia – spiega l’assessore Stefania Morra – ci rendiamo conto del disagio che questi interventi creano sulla viabilità cittadina ma non c’era modo di evitarli: li abbiamo già programmati in maniera tale che possano causare meno problemi possibili ai cittadini. In ogni caso monitoriamo costantemente la situazione. Se sorgessero problemi l’amministrazione è pronta a fare il possibile per ridurre i disagi”.

Anche il consigliere di Ambiente Asti, Mario Malandrone è recentemente intervenuto sul problema. “Credo che il cavalcavia Giolitti sia uno snodo importantissimo per la nostra viabilità, è un po’ il nostro Ponte Morandi. Penso che nell’ottica della ripresa delle scuole si debba pensare ad un’intensificazione delle linee urbane ed extraurbane verso il sud astigiano, in maniera tale da alleggerire il traffico che gravita su Corso Savona”.