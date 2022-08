Laurea in Medicina e Chirurgia per il pentatleta Andrea Pucciariello, lo Junior Pentathlon Asti: “Un esempio per tutti”

Dopo aver vestito la maglia azzurra della nazionale di Pentathlon Moderno, un’altra grande soddisfazione personale per l’ex pentatleta dello Junior Pentathlon Asti, Andrea Pucciariello, che si è laureato in Medicina e Chirurgia presso la Facoltà di studi di Medicina e Psicologia Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare dell’Università Sapienza di Roma.

Andrea ha discusso la tesi dal titolo “L’impatto della terapia medica sulla disfunzione sessuale” con relatore il professore Cosimo Di Nunzio.

Al neo dottore i complimenti della società Junior Pentathlon Asti, dove Andrea ha iniziato la sua carriera sportiva e ottenuto i primi risultati di rilievo a livello nazionale prima di passare al Gruppo sportivo dell’Aeronautica: “Andrea rappresenta un esempio da seguire per tutti i giovani che si affacciano allo sport, per il grande impegno e la serietà che ha sempre messo nell apatica sportiva, sempre affiancate da altrettanto impegno nello studio. Complimenti a lui per questo suo nuovo traguardo” le parole di Luigi Giardullo, presidente della società astigiana.