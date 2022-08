L’astigiana Chiara Cerrato entra nel direttivo nazionale dell’associazione di promozione sociale CREIS

L’astigiana Chiara Cerrato, già Consigliera di parità della Provincia per due mandati ed attualmente componente della Commissione pari opportunità della Regione Piemonte, entra nel direttivo nazionale dell’Associazione di promozione sociale CREIS (Centro Ricerca Europeo per l’Innovazione Sostenibile).

L’associazione, che ha sede legale a Lecce ed è presente in Puglia, Liguria, Lombardia, Lazio, Sicilia, e, dallo scorso anno, in Friuli V.G. e Piemonte con sede presso l’ Istituto Artom di Asti, ha, quale scopi statutari, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con l’obiettivo di promuovere i valori della partecipazione e dell’innovazione come strade per il cambiamento, di intraprendere tutte le iniziative idonee allo sviluppo e al consolidamento di progetti di ricerca e sviluppo economico, sociale e culturale in tutte le sue forme, di solidarietà e inclusione sociale, di pari opportunità nel più ampio significato comunitario, di applicazione del diritto antidiscriminatorio, di prevenzione e contrasto alla violenza di genere, di welfare aziendale e conciliazione vita lavoro, di tutela dell’ambiente, di interventi per la salute delle donne e di medicina di genere, di formazione professionale e di supporto, anche mediante pacchetti formativi, studi e ricerche, ad Enti, Imprese, Istituzioni.

Il Consiglio direttivo, presieduto dalla Consigliera Nazionale di parità supplente Serenella Molendini, che ha collaborato per più anni con la Commissione Europea per l’Occupazione e gli Affari sociali (a supporto della parlamentare europea on. Elena Gentile, vice presidente di CREIS) in attività di ricerca e consulenza, collaborando all’elaborazione della Risoluzione sull’occupazione femminile “Creating Labour Market condition Favourable for Work Life Balance” e della Direttiva n.1158/2019 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare, componente nel 2021 del gruppo italiano “Digital” del W20 e componente dell’Osservatorio GE.TA – Generi e Talenti presso il CNR di Roma, è composto da docentiuniversitari e professionisti di diversi settori.

Valeria Maione, vicepresidente, già Docente di Economia del lavoro e Statistica presso l’Università di Genova, Consigliera di parità della Regione Liguria per più mandati, ha scritto e curato numerosi saggi sul tema del lavoro femminile; ha diretto e partecipato a studi nazionali e internazionali finanziati da prestigiosi enti di ricerca (Center for European Research di Oxford, School of Economic di Varsavia, University of California, Berkeley, Grenoble), ha collaborato con Ministeri e CNR.

Raffaella Patimo, ricercatrice e docente di Economia del lavoro e Economia dell’integrazione europea all’Università di Bari, Michela di Ciommo, esperta di predisposizione, gestione e monitoraggio di progetti Europei ha collaborato, in questo ambito, con Enti di Formazione professionale e con Società europee di consulenza, ricerca e valutazione (ISMERI; SV&CO), Massimiliano Ruzzeddu, ricercatore in Sociologia generale, sociologo da oltre vent’anni, da dieci

come ricercatore a tempo indeterminato presso l’Università Niccolò Cusano.

Si aggiunge al Consiglio ora la professoressa Chiara Cerrato, referente di parità presso il Polo Universitario Uni Astiss e docente di discipline giuridiche ed economiche presso l’ITIS Artom. “In questo anno di lavoro con CREIS, che ha avviato anche le prime collaborazioni sul nostro territorio, con il progetto Medicina Amica del Rotary Club di Asti e le panchine rosse inaugurate presso le sedi astigiana e canellese del nostro istituto, ho potuto apprezzare la cooperazione interregionale: superando l’orizzonte della propria provincia e regione si conoscono realtà, iniziative, buone pratiche che, nate in situazioni diverse, possono diventare seme che germoglia e produce frutti anche sul nostro territorio. La molteplicità delle competenze ed esperienze professionali delle socie e dei soci CREIS fa sì che le iniziative spazino a 360 gradi: da eventi nazionali come “Transizione digitale e mercati transizionali di lavoro”, promosso in collaborazione con CNR e Consigliera Nazionale di Parità, alla partecipazione nel W20 per il “Digital” al gruppo di lavoro per la stesura del documento italiano sulle “Raccomandazioni per l’empowerment delle donne nel digitale”, alla ricerca“Il Lavoro agile nell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Bari: modelli sperimentali di organizzazione del lavoro”, alle svariate pubblicazioni relative all’evoluzione normativa del mercato del lavoro. Per maggiori informazioni sulle nostre attività si può visitare il sito www.creiseuropeanresearch.eu ” spiega la referente piemontese Cerrato.

CREIS si propone quale utile riferimento sul territorio astigiano e piemontese per la partecipazione a bandi nazionali, di cui ha notevole esperienza, per la promozione dei temi previsti dai suoi scopi statutari presso gli istituti scolastici interessati e collaborando con istituzioni, agenzie, enti autonomi di diritto pubblico, persone giuridiche. È possibile contattare CREIS scrivendo a info@creiseuropeanresearch.eu oppure direttamente a cerrato.chiara@itisartom.edu.it.

“Sono certa, sottolinea la Presidente Molendini, che la prof.ssa Chiara Cerrato, componente e segretaria del Direttivo di CREIS saprà dare un grande impulso all’attività di ricerca e formazione nel territorio astigiano e piemontese per le sue competenze e per la sua capacità di mettere in rete istituzioni, persone e risorse.”