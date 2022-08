La psicologia dei colori per ogni tipo di sito internet

All’interno di un sito internet, le scelte grafiche sono importanti quanto i testi; in particolare, i colori selezionati per i vari elementi di ogni pagina possono essere risolutivi per attirare l’attenzione degli utenti. Per cui, come si scelgono?

Può sembrare un discorso leggero, quasi frivolo, invece trovare il giusto schema cromatico per un sito non è un compito così scontato o agevole. Non dobbiamo dimenticare che il colore scelto ha dal 60 al 90% di possibilità di influenzare una prima impressione!

Proprio per questo, se si sta pensando di aprire un sito per la propria attività, o di rinnovare quello già esistente, non si devono prendere decisioni a cuor leggero, ma informarsi bene e, al bisogno, rivolgersi a dei veri professionisti del settore, come DSI Design, azienda leader nella realizzazione siti web a Torino.

Questi esperti sapranno aiutarvi e assistervi a ogni passo, compresa la scelta dei colori dei sito. Esiste infatti una vera propria psicologia dei colori che studia quali sono le situazioni e i contesti migliori per utilizzarli, in base ai loro significati e alle loro simbologie.

Un colore per ogni occasione

Il blu, come avrete probabilmente notato, è il colore più utilizzato dalle aziende, e non a torto: ispira sia pace che fiducia.

Rosso e giallo al contrario sono energici e invitano all’azione, ma occhio a non usarli troppo, o finiscono per stancare o provocare fastidio; la perfetta combinazione dei due è l’arancione, che dovrebbe ispirare divertimento (e parrebbe anche influenzare gli acquisti!)… ma a non tutti piace come tinta, per cui va inserito con cautela.

Il verde rilassa ed equilibra, ma fa anche pensare al denaro e alla natura, a seconda della sfumatura utilizzata; il viola d’altra parte è perfetto per i dettagli da mettere in risalto.

Ovviamente però i due colori fondamentali per un sito sono il bianco e il nero: il primo con la sua neutralità è adatto a mettere in risalto gli altri elementi della pagina, il secondo è il più utilizzato per i testi, e dona un senso di sofisticatezza.

Gli abbinamenti da fare e non fare nella costruzione di un sito

In base a queste descrizioni, si può già avere una prima idea di quali colori utilizzare per un proprio sito, ma ci sono altri criteri da seguire. Ad esempio, non è mai il caso di usarne più di 3 (anche se si possono impiegare sfumature diverse degli stessi).

Seguendo questo ragionamento, il colore principale del sito può essere scuro, brillante o comunque di impatto ma, appunto per questo, non va utilizzato ovunque, limitandosi a elementi mirati: le call to action, il logo principale o i titoli delle varie sezioni, ad esempio.

Allo stesso modo, il colore secondario deve essere più discreto, apparendo su link, hover o come bordo dei box di testo. È poi sempre meglio che lo sfondo sia neutro e chiaro… non per niente, il colore perfetto per gli eCommerce è il bianco, dato che permette di concentrarsi solo sui prodotti in vendita. Anche per i siti aziendali è bene che il focus sia sui simboli del brand in modo che siano riconoscibili e ricordabili… tanto che spesso la scelta vincente per lo sfondo è una tonalità più chiara del colore dominante del logo.

I siti più impostati sulla creatività invece non hanno regole precise da seguire, se non la leggibilità dei testi; in generale comunque andrebbero evitati colori troppo chiari su sfondo bianco o troppo scuri su sfondo nero, oltre ad altre accoppiate sconsigliate per una questione addirittura… medica.

Nel nord dell’Europa circa una persona su 12 soffre di daltonismo, in particolare di una forma che crea problemi a distinguere rosso, verde e viola. È una percentuale piuttosto alta, per cui è sempre bene pensarci nel corso della progettazione di un sito, evitando che molti potenziali utenti non riescano a distinguerne le varie parti. Ad esempio, è bene evitare di contrapporre verde e giallo, o sempre il giallo con rosso e arancione, o il viola con il blu.

Una volta presenti queste regole, sarà più facile avere un sito che non sia un pasticcio cromatico!