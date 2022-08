“La Comunità che cura” è il tema della nona edizione di AstiBenessere

Torna il 24 settembre AstiBenessere arrivato alla sua nona edizione. tema portante dell’evento, organizzato dalla Cooperativa Della Rava e Della Fava e dall’Associazione Gruppo per l’Autogestione OdV, sarà “La Comunità che cura”.

Per un’intera giornata, dalle 9 alle 21, al circolo ACLI Foyer delle Famiglie (via Milliavacca 5, Asti), saranno proposte diverse modalità di cura per la persona e si potranno conoscere le discipline olistiche e naturali, sperimentare le tecniche di cura naturali e provare un’alimentazione sana e biologica. Non mancheranno laboratori e convegni oltre alla possibilità di sedute individuali.

Di seguito il programma dell’evento che sarà ulteriormente integrato nelle prossime settimane (sul sito www.ravafava.it il programma sempre aggiornato). Astibenessere si può seguire anche sulle pagine social Facebook ed Instagram.

Di seguito il –>PROGRAMMA ASTIBENESSERE 2022