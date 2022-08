La Cisl offre un servizio per verificare il taglio dei contributi ai lavoratori dipendenti

L’art.20 del d.l. 115 del 9 agosto 2022 ha previsto un taglio dei contributi a carico dei lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati, del 1,2%, che si aggiunge a quello dello 0,8% già previsto dalla legge di bilancio 2022.

Questo taglio, che si traduce in un aumento della retribuzione lorda, spetta a tutti i lavoratori dipendenti che non superino i 35.000 euro di imponibile previdenziale, e sarà in vigore per le retribuzioni dei mesi da luglio a dicembre 2022 (compresa la tredicesima).

Dato lo sfalsamento dei tempi di pubblicazione del decreto con quelli di elaborazione delle buste paga, l’esonero contributivo relativo alle retribuzioni dei mesi di luglio/agosto potrà essere recuperato con varie modalità, secondo se gli stipendi sono gestiti dalla piattaforma nazionale del MEF “NoiPA” o se invece si tratta di amministrazioni locali o datori di lavoro privati (o con la busta paga di settembre o in sede di conguaglio di fine anno).

La CISL FP ha predisposto un servizio personalizzato, riservato ai propri iscritti che vogliano verificare il diritto alla fruizione degli sgravi e controllare se questi sono stati inseriti in busta paga, per cui sarà sufficiente inviare la propria busta paga all’indirizzo mail fp.alessandria.asti@cisl.it, per sapere se si ha diritto agli sgravi e se la propria Amministrazione li ha applicati.