Incidente stradale sulla provinciale tra Calliano e Moncalvo

Incidente stradale questa mattina, giovedì 18 agosto, sulla strada provinciale che porta da Calliano e Moncalvo.

Due automezzi, un fuoristrada e un furgoncino, entrambe con a bordo un solo occupante, si sono scontrate frontalmente, per cause ancora in corso di accertamento e sono uscite entrambe di strada finendo nel prato a lato della carreggiata. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno estratto l’occupante del furgoncino e lo hanno affidato alle cure del personale del 118; non si conoscono le sue condizioni. Sono intervenuti anche i carabinieri che hanno eseguito i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.