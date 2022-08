Incidente stradale a Vaglierano Basso, auto fuori strada

Intervento dei Vigili del fuoco nella giornata di oggi, venerdì 12 agosto, per un incidente stradale.

A Vaglierano Basso, nel comune di Asti, dopo il cavalcavia della ferrovia un’auto è uscita di strada, causa e dinamica ancora in corso di accertamento; la persona all’interno dell’auto non è rimasto incastrato ed è stato soccorso dal personale del 118 intervenuto con l’ambulanza; non sono state rese note le sue condizioni. Sul posto anche la Polizia Locale che ha eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.