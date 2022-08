Nella serata di oggi, domenica 21 agosto, si è verificato un incidente, purtroppo mortale, a Priocca sulla SP2.

Un’auto è uscita fuori strada, non sono ancora state chiarite le cause. Nell’impatto ha perso la vita un 33enne di Canelli. Coinvolto anche in 30enne trasportato in codice giallo all’ospedale di Asti.

Sul posto sono intervenuti il personale del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco.