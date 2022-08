Incidente mortale a Montezemolo, muore giovane motociclista

Aggiornamento delle ore 20.30

Sono state rese note le generalità del giovane motociclista morto nell’incidente stradale: si tratta di Andrea Torre, 30 anni, che, a differenza di quanto comunicato nei primi istanti dopo la tragedia, attualmente era residente a Grinzane Cavour.

Tragico incidente stradale a Montezemolo dove un motociclista, un giovane residente ad Asti, è deceduto. Il centauro avrebbe perso il controllo della moto, per cause ancora in corso di accertamento, finendo contro un albero mentre percorreva la Sp 430. Al momento non sono ancora state rese note le generalità della vittima.