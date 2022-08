Incidente in Piazza Campo del Palio ad Asti

Intervento dei Vigili del fuoco oggi, venerdì 26 agosto, ad Asti per un incidente stradale.

In Piazza Campo del Palio un’auto si è ribaltata in mezzo alla piazza, con dinamica ancora in corso di accertamento. Gli uomini del comando astigiano sono intervenuti per mettere in sicurezza l’autovettura, sul posto anche la polizia municipale che ha eseguito i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e l’eventuale coinvolgimento di altre vetture. Dalle prime informazioni non risultano esserci feriti gravi.