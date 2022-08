Incidente in Corso Savona ad Asti, disagi per il traffico

Disagi per il traffico in questi istanti (ore 13) in Corso Savona a causa di un incidente tra due vetture ed un furgone avvenuto all’altezza dell’officina e del negozio di tende; ancora da chiarire la dinamica, ma i mezzi sono rimasti in mezzo alla strada fortemente danneggiati e si sono formate lunghe code in entrambe le direzioni di marcia.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale per eseguire i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.