Giornata di intenso lavoro per i Vigili del Fuoco di Asti oggi, sabato 6 agosto.

Dopo l’intervento in mattinata per l’incendio di un’auto, nel pomeriggio gli uomini del comando astigiano sono intervenuti con APS e pickup a Costigliole d’Asti per un incendio lungo la strada che porta al cimitero; sul posto anche i carabinieri. Al momento non si conoscono le cause che hanno originato le fiamme.