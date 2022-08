Incendio al chiosco-bar nei pressi del Parco della Resistenza di Asti

Intervento dei Vigili del fuoco di Asti questa notte per un incendio al chiosco-bar che si trova all’esterno del Parco della Resistenza in centro ad Asti.

Per cause in corso di accertamento, si è sviluppato un principio d’incendio nel vano cucina, che è stato circoscritto dall’intervento degli uomini del comando astigiano, intervenuti con Aps e pickup.

Sul posto è intervenuto anche il funzionario dei Vigili del fuoco e la Polizia di Asti.