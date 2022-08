Intervento dei Vigili del fuoco questa mattina, sabato 6 agosto, a Castelnuovo Calcea per un incendio ad una autovettura.

Sulla strada in salita che porta verso il centro del paese, un’auto a benzina è andata a fuoco, per cause non ancora accertate; sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Nizza Monferrato che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area.