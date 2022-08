Incendio ad un furgone cassonato a Castagnole Monferrato

Intervento dei Vigili del Fuoco nella serata di oggi, venerdì 19 agosto, a Castagnole Monferrato per un incendio ad un furgone cassonato.

Il mezzo era stato abbandonato in un incrocio in zona Regione Moriondo, la cabina era completamente in fiamme; gli uomini del comando provinciale, intervenuti con APS e pickup hanno spento il fuoco. Sul posto anche i carabinieri che stanno indagando per accertare le cause che hanno scatenato l’incendio; al momento non ci sono notizie in merito al proprietario del mezzo.