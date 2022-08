Il San Domenico Savio piange Luigi Le Grazie

Una notizia che ha sconvolto il mondo gialloverde: Luigi Le Grazie è venuto a mancare nella mattinata odierna.

Lo comunica la stessa società in un post sui social.

Persona meravigliosa e di gran cuore, da sempre legato all’ambiente della nostra Prima Squadra e Settore Giovanile con cui ha condiviso momenti indimenticabili, in poco tempo è diventato un punto di riferimento per tutti.

Tutto l’A.S.D S.D.Savio Asti si stringe con grande affetto attorno ai familiari e a tutte le persone che gli hanno voluto bene.

In virtù di quanto scritto sopra, la Società comunica che l’inizio della preparazione della Prima Squadra, previsto per oggi e preceduto dalle rituali foto di presentazione, è stato annullato. Gli allenamenti del gruppo di Mister Cascino inizieranno domani, martedì 9 agosto, senza presentazione ufficiale, in forma sobria ed in segno di lutto, sul campo di Quarto.