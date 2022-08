Il rione Cattedrale inaugura una mostra dedicata a Gianni Peracchio

Dopo due anni di forzata sospensione, il Rione Cattedrale riprende la sua tradizionale collaborazione settembrina con il Museo Diocesano San Giovanni con la mostra “Gianni Peracchio. Il Maestro del Dom” dedicata al maestro del Palio Gianni Peracchio e a sua moglie Renata, abili mani artistiche scomparse nel 2021 e nel 2018, che con il loro devoto ed instancabile lavoro hanno contribuito alla storia artistica del Rione Cattedrale.

Curata da Sara Zito e Patrizia Chiesa, la mostra sarà un percorso attraverso le opere realizzate da Gianni Peracchio – quadri, disegni, bandiere e stendardi – che con la sua grande sensibilità artistica ha per numerosi anni rappresentato la sua visione del rione e abbellito i cortei storici del Palio fin dai primissimi anni della ripresa. Maestro del Palio nel 1978, Gianni Peracchio ha raffigurato scorci nascosti ed intimi e personaggi del rione della Cattedrale. Di Renata, grande sostegno di Gianni e squisita pittrice di porcellane, verranno esposte alcune delle sue più belle opere su ceramica realizzate per la bancarella del Rione Cattedrale, di cui è stata per lunghi anni una colonna portante.

La mostra, allestita negli spazi del Museo Diocesano San Giovanni in via Natta 36, rimarrà aperta dal 2 al 25 settembre 2022 nei seguenti orari: venerdì dalle 16 alle 19, sabato e domenica dalle 9,30 alle 13 e dalle 16 alle 19.

L’inaugurazione della mostra sarà mercoledì 31 agosto 2022 alle ore 17 con ingresso libero.