Il giovane talento astigiano Mattia Musso vincitore del premio MYllennium Award 2022 nella categoria MyJOB

Grande soddisfazione per l’astigiano Mattia Musso, il giovane talento premiato nella categoria MyJOB durante la cerimonia MYllennium Award 2022.

Mattia (quarto da sinistra nella foto(, studente in arrivo dell’IFBM, è stato premiato nel mese di luglio a Roma nell’incantevole cornice di Villa Medici, ha vinto una borsa di studio del 50% per partecipare all’ESCP – MSc in International Food & Beverage Management.

Il Myllennium Award è un laboratorio permanente per la valorizzazione concreta del talento di una generazione. Il premio offre ai giovani under 30 italiani strumenti concreti per sviluppare a pieno le proprie attitudini e competenze e li rende protagonisti di un processo di innovazione del Paese in una prospettiva internazionale.

Giunto alla sua ottava edizione, il premio ha inoltre ottenuto la medaglia di bronzo del Senato, onorificenza conferita a iniziative che si distinguono per spirito sociale, educativo e di alta rappresentatività.

Il Myllennium Award si articola in dieci sezioni: Saggistica “MyBOOK”, Startup “MySTARTUP”, Giornalismo “MyREPORTAGE“, Nuove opportunità di lavoro e formazione “MyJOB”, Architettura/Street Art “MyCITY”, Cinema “MyFRAME”, Musica “MyMUSIC”, Dual Career “MySPORT”, Imprenditoria Sociale “MySOCIALIMPACT” e Arti e Maestranze “MyBRICKS”.

A valutare i progetti, un Comitato Tecnico-Scientifico composto da professionisti del mondo accademico e scientifico, dell’economia, dell’industria, del giornalismo, del cinema e delle istituzioni. A garantire la qualità e il valore dell’iniziativa, il Comitato d’Onore, l’organo di rappresentanza del Myllennium Award, composto da autorevoli personalità istituzionali, accademiche e diplomatiche, rappresentanti dell’industria e del mondo bancario italiani.

