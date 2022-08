Il corteo del borgo Don Bosco sarà nel ricordo di Maddalena Spessa, indimenticata rettrice e costumista

Il corteo storico del Comitato Palio Borgo Don Bosco per l’anno 2022 ha per i componenti del Comitato una doppia valenza.

Oltre ad essere l’anno della ripresa post pandemia, è il primo anno che i gialloblu sfilano senza la regia, l’appoggio e soprattutto l’amicizia di Maddalena Spessa.

“Come ricorderete Maddalena ci ha lasciati un anno fa – spiegano dal Comitato – consegnando una grossa eredità non solo materiale ma soprattutto morale

Le “ragazze” dell’artistica in accordo con il direttivo hanno deciso di rendere omaggio a Maddalena nel modo che ritengono sarebbe stato più gradito alla stessa.

I “vecchi” del Comitato, i quali hanno iniziato con lei quaranta anni fa il cammino dei gialloblu, che con lei hanno fatto la storia del Comitato e con lei hanno condiviso gioie e dolori pubblici e privati …scendono in campo!

Nel corteo di quest’anno vedrete sfilare, con gli splendidi abiti confezionati da Maddalena, componenti della sua famiglia e volti stortici del Comitato Palio Borgo Don Bosco.

Non ci saranno tutti, chi per vari motivi, salute, eccesso di emozione e quant’altro non se la sono sentita di affrontare la fatica della sfilata.

Non è stata una scelta facile, si è dovuto dire di no a tante persone che negli ultimi anni sono sempre state presenti nel corteo. Tuttavia si rifaranno il prossimo anno!

Per i “vecchi” sarà un’emozione unica ed irripetibile e Maddalena sarà contenta ed orgogliosa della scelta. Spesso aveva manifestato il desiderio di allestire una sfilata come una rimpatriata delle vecchie glorie.

Purtroppo non ne ha avuto l’occasione, pertanto sarà compito dei suoi storici e fedeli amici esaudire il suo sogno.”