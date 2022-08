Il cordoglio dell’Associazione culturale di volontariato “Tempi di fraternità” per la scomparsa di Aldo Mirate

Continuano la manifestazioni di cordoglio per la scomparsa dell’avvocato Aldo Mirate.

Anche l’Associazione culturale di volontariato “Tempi di fraternità” (odv) “si associa alle generali espressioni di cordoglio per l’ultimo viaggio del defunto avvocato Aldo Mirate, grata per la sua attiva partecipazione alle attività culturali alfieriane e in materia di storia astigiana.”