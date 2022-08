Il cordoglio del Presidente del Piemonte, Alberto Cirio, per la scomparsa di Piero Angela

Il presidente del Piemonte Alberto Cirio ha espresso il suo cordoglio e quello della Regione per la scomparsa di Piero Angela: “Credo che un po’ di quello che ognuno di noi conosce del mondo scientifico sia merito suo. Un Maestro con la M maiuscola, capace di avvicinare la scienza con precisione e semplicità anche a chi una mente scientifica non l’ha mai avuta. 93 anni, moderni come pochi. Un piemontese straordinario, che ci lascia una eredità di cui essere orgogliosi. Ma anche da custodire e continuare a diffondere. Grazie Piero Angela.”

Il cordoglio del gruppo Lega Salvini Piemonte per la scomparsa di Piero Angela, un grande piemontese che ha speso la sua lunga vita al servizio del sapere: “Il gruppo Lega Salvini Piemonte, con il suo presidente, i suoi vicepresidenti e tutti i suoi consiglieri, esprime il proprio cordoglio più sincero per la scomparsa di Piero Angela, torinese che ha rivoluzionato il mondo della divulgazione, permettendo che anche i concetti più complessi fossero accessibili a tutti. Un esempio di cultura, lungimiranza e democrazia culturale che lo pone tra i grandi figli del nostro Piemonte. Un sentito abbraccio ai suoi cari e al figlio Alberto, certi che saprà continuare a tenere alta una tanto luminosa eredità.”

