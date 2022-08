Il Comune di Asti cerca due esperti di storia locale da inserire nella Commissione Toponomastica

l Comune di Asti deve provvedere al rinnovo della Commissione Consultiva per la Toponomastica comunale, competente nella intitolazione di nuove vie e spazi pubblici.

Il Regolamento di toponomastica prevede che la Commissione Consultiva sia composto da 8 membri, di cui 2 esperti di storia locale nominati dalla Giunta comunale.

L’Amministrazione Comunale intende individuare i due esperti: gli interessati potranno inviare comunicazione circa la propria disponibilità a ricoprire la carica suddetta, presentando:

– richiesta (in forma libera) a ricoprire il ruolo di esperto in storia locale;

– curriculum vitae (formato europeo)

– copia del documento di identità

al Comune di Asti – Settore Ragioneria Bilancio Tributi e Servizi Demografici – Piazza

Catena n. 3 tramite il seguente indirizzo di PEC protocollo.comuneasti@pec.it

entro il 2 settembre.

Il Sindaco proporrà alla Giunta Comunale i due membri, di cui sopra, sulla base dei curricula presentati, la quale li nominerà con propria Deliberazione.

Per ogni seduta non verrà riconosciuto nessun compenso economico.