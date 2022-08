Caffè, cornetto, un po’ di frutta e…un aforisma.

“Laggiù, nella luce del sole, ci sono le mie più alte aspirazioni. Potrei non raggiungerle, ma posso guardare in alto e vedere la loro bellezza, credere in loro e provare a seguirle fin dove conducono.”

Louisa May Alcott

Fonte immagine https://it.depositphotos.com/