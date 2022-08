Ieri il picco del caldo nell’Astigiano, da domani calo delle temperature

Ieri si è registrato il picco di questa ennesima ondata di calore della torrida estate 2022.

Come avevamo annunciato qualche giorno fa, le temperature hanno raggiunto picchi di 37 e 38 gradi nell’astigiano, sfiorando i 40° nell’Alessandrino.

Lo certifica il sito Dati Meteo Asti, affermando come nel comune di Basaluzzo (Al) la colonnina di mercurio è arrivata a 39,8 gradi, valore più alto mai registrato in Piemonte quest’anno.

Valori di tutto rispetto anche ad Asti: 37,8° ad Asti zona ospedale,38,5° ad Incisa Scapaccino e 38,3°C a Castelnuovo Belbo.

Da questa notte è atteso un fronte temporalesco con calo delle temperature.