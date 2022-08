I prossimi appuntamenti del festival “Basta che siate giovani! Teatro dal nord al sud dell’astigiano”

Prosegue il festival teatrale “Basta che siate giovani! Teatro dal nord al sud dell’astigiano”, dall’8 luglio al 9 settembre, coinvolgendo i comuni di San Marzano Oliveto, Calosso, Moasca e Cantarana.

Il festival è realizzato con il Contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti e della Fondazione CRT; il Patrocinio del Consiglio Regionale del Piemonte, della Direzione Regionale Musei Piemonte, delle associazioni culturali: I Cerchi nell’Acqua ODV e InCollina. La realizzazione artistica verrà affidata, come nelle scorse edizioni, alla Fondazione Gabriele Accomazzo per il Teatro.

Giovedì 25 agosto, Ferrere, piazza del Paese, 21,30

Cit Brass quintet

Toret Artist. Con Mattia Gallo e Niccolò Ricciardo – trombe, Gionata Chiaberto – corno, Alessandro Lione – Trombone, Edoardo Oddovero – Tuba. “Il primario obiettivo della TORET ARTIST Tre Sei Zero vuole essere quello di portare, direttamente a casa delle persone che risiedono anche nei luoghi più lontani dai grandi centri urbani, Artisti di alto livello e dare loro la possibilità di conoscere o rievocare pagine di autori intramontabili. Oltre alla collaborazione con Artisti di fama internazionale, non poteva mancare, da parte nostra, l’attenzione verso i giovani: quei talentuosi studenti che un giorno saranno gli Artisti del futuro. A tale scopo, è stato ideato il progetto “I Conservatori in Piemonte” che ben s’intreccerà ai molteplici programmi artistici proposti sull’intero territorio regionale e non solo.”

Sabato 27 agosto, Albugnano, Abbazia di Vezzolano, alle 18

Vostr’arte a Dio quasi è nepote. Dante e la creatività medievale (Prima nazionale)

Vincenzo Galliani, con Francesco Chiara alla spinetta.

Proviamo sempre forti emozioni di fronte alle espressioni della creatività medievale. Ma cosa sentivano gli artefici di tali opere? Dante ci guiderà verso una rinnovata consapevolezza. Lui, il Sommo Poeta, direbbe che anche questo è un cammino. L’ingresso a tutti gli eventi sarà come sempre libero e gratuito. Proviamo sempre forti emozioni di fronte alle espressioni della creatività medievale. Ma cosa sentivano gli artefici di tali opere? Dante ci guiderà verso una rinnovata consapevolezza. Lui, il Sommo Poeta, direbbe che anche questo è un cammino.