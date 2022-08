I pittori canellesi Beccaris e Inalte esporanno a Torgnon con una mostra dedicata alla valle del Cervino

Dopo la mostra primaverile “La forza del colore” a Palazzo Ottolenghi di Asti e la partecipazione, a giugno, alla terza edizione di Roràrte nel Castello di Costigliole d’Asti , i pittori canellesi Anna Clara Beccaris e Piero Inalte tornano ad esporre in Valle d’Aosta.

Inizierà domenica 14 agosto a Torgnon (AO), presso la saletta adiacente l’ufficio turistico, in Piazza Frutaz, la mostra di pittura: “Omaggio alla valle del Cervino”. La mostra resterà aperta fino al 24 agosto tutti i giorni con orario 10-12, 16-19.

Gli artisti, che frequentano da moltissimi anni Torgnon e le località limitrofe, hanno apprezzato la bellezza paesaggistica di questi luoghi. Da questo interesse è nata una considerevole produzione pittorica legata al territorio. Quindi hanno deciso di allestire questa mostra di dipinti ad olio in cui saranno esposti scorci, paesaggi e punti di vista relativi alla valle del Cervino.