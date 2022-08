Grande successo per il Ferragosto vesimese, organizzato dal 14 al 17 agosto per tornare a respirare aria di festa.

L’evento è stato organizzato dalle associazioni del paese A. I. B., Alpini, Vesime Solidale, Fidas e S. A. O. M. S., con il contributo del Comune di Vesime e ha riscosso “un successone inaspettato” come sottolinea il comitato organizzatore, molto soddisfatto della riuscita.

I festeggiamenti sono iniziati con la tradizionale processione religiosa serale il 14 agosto, per proseguire poi con la cena, la serata a base di frittelle per celebrare San Rocco e la raviolata finale, per quattro giorni che hanno ottenuto un grande successo di pubblico.