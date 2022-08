Sabato 30 luglio presso l’anfiteatro naturale di San Michele di Costigliole d’Asti, grande successo di pubblico per la bellissima serata teatrale solidale con la “Compagnia del Caffè” a favore di AIDO.

“Durante un tramonto spettacolare con vista mozzafiato tra Langa e Monferrato gli spettatori hanno avuto modo di esaltare la “cultura del dono”, non solo per ciò che riguarda organi, tessuti, cellule, midollo, sangue, ma anche “cultura del dono” in senso “lato”, cioè dono di sé, del proprio tempo, delle proprie capacità, dei propri talenti per il bene degli altri, che si può concretizzare in molti contesti e in molte attività di volontariato – spiegano gli organizzatori – quando si è in presenza di bravi giovani che con entusiasmo e costanza si spendono per realizzare i loro sogni non possiamo fare altro che applaudire e aiutarli perché nelle loro mani sarà il mondo di domani“.

Protagonisti della serata sono stati proprio i giovani: quelli dell’ AIDO delle sezioni di Asti e Canelli ed gli attori della “Compagnia del Caffè” che esercitano la loro passione per il teatro per fare spettacoli di beneficenza. La “cultura del dono” è ciò che contraddistingue anche il LIONS CLUB di Costigliole d’Asti, sempre attento ai bisogni del nostro territorio e a fare del bene alle nostre Comunità.

Gli organizzatori ringraziano gli sponsor della serata: LIONS CLUB di Costigliole, CSV di Asti e Alessandria ed il Comune di Costigliole d’Asti per il patrocinio.