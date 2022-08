Gli Amemanera in concerto a Monastero Bormida per l’Aido

Venerdì 19 agosto alle ore 21 presso la Corte del Castello di Monastero Bormida si terrà il concerto “Musica dalle radici” organizzato da AIDO Sezione Provinciale di Asti con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Monastero Bormida, in collaborazione con Aido Sezione Provinciale di Alessandria e con la sponsorizzazione della società Valbormida spa e della Francone srl.

Protagonisti della serata gli “Amemanera” (in piemontese “a modo mio”) accompagnati dal complesso musicale al completo . Gli “Amemanera” sono musicisti molto famosi in Piemonte e non solo: la cantante è Marica Canavese, di formazione jazz e funk rock, pianista e chitarrista ed allieva di Bruno Astesana, Leonardo Martina e Gigi Biava; il chitarrista è Marco Soria, diplomato “summa cum laude” alla Berklee School of Music di Boston, compositore, arrangiatore e collaboratore, tra gli altri, di Tullio De Piscopo, Eugenio Finardi e Gipo Farassino.

Il pubblico potrà assistere ad un evento di indiscusso valore musicale e artistico: fondato nel 2010, il duo “Amemanera” ha il merito di aver unito la tradizione a linguaggi letterari e compositivi più moderni e assolutamente innovativi, reinterpretando antichi brani della tradizione piemontese in una veste contemporanea e realizzando un repertorio unico ed originale.

Gli Amemanera eseguiranno brani originali e tradizionali in una veste unica e inimitabile unendo la musica del territorio, la voce della nostra gente con un sound d’ oltreoceano.

Si tratterà, inoltre, di uno spettacolo particolare che congiungerà musica e teatro grazie alla partecipazione straordinaria dell’attore Paolo Tibaldi.

I proventi della serata saranno destinati ad AIDO a supporto delle attività di sensibilizzazione verso la cultura della donazione di organi, tessuti e cellule.